РИА Новости: Европа столкнулась с новой угрозой на фоне отказа от газа из России

Агентство РИА Новости сообщило, что Европа на фоне отказа от российского газа столкнулась с новой угрозой. К 2027 году основным источником энергии в странах Евросоюза должна стать солнечная энергия, и спрос на солнечные батареи там уже растет. При этом производство солнечных батарей не налажено, вся продукция фактически завозится из Китая по внушительным ценам.

Как говорится в статье, отказ от газа из России принес Европе $1 трлн дополнительных расходов, но она смогла пережить эту зиму без российских энергоресурсов. В планах Евросоюза – снизить потребление российского топлива на 66% в ближайшее время, а к 2027 году – на 100% и перейти на возобновляемую энергию, прежде всего солнечную.

Как следует из публикации, в этом вопросе Европа полностью зависит от Китая.

«В настоящее время китайцы полностью контролируют рынок солнечных батарей в мире. 8 из 10 крупнейших производителей батарей и компонентов на мировом рынке – из КНР. В 2022 году импорт этой китайской продукции в страны Евросоюза вырос более чем на 140%, и обошелся в примерно 20 млрд евро», — говорится в статье.

При этом в Евросоюзе производят только 2,8% солнечных панелей.

Европа пытается решить эту проблему. Например, на сицилийском заводе компании Enel к середине следующего года хотят выйти на объемы, достаточные для генерации трех гигаватт. Сейчас — всего 200 мегаватт. Если компания сможет это сделать, она станет крупнейшим поставщиком батарей в Европе.

Но, как указано в статье, Китай вряд ли легко отдаст Евросоюзу свой кусок пирога. Несмотря на поиск Европой новых зарубежных партнеров, расширении строительства заводов, производители из КНР могут позволить себе агрессивный демпинг. Также страны ЕС нуждаются в компонентах для солнечных батарей — солнечных элементов, кремниевых пластин, поликремния, а основным их поставщиком в мире является Пекин.