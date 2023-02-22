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Аналитик Шульгин заявил, что курс доллара вырастет выше 80 рублей при отрицательных факторах

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Текущий курс рубля актуален для экономики, а доллар по 80 рублей и выше может быть лишь при появлении дополнительных отрицательных факторов. Об этом «Прайм» заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

«Если не случится геополитических неожиданностей, мы увидим курс ближе к 70, но вряд ли до длинных праздников. Полагаем, нижняя граница будет краткосрочно ограничена уровнем 72,00», — отметил Шульгин.

По его словам, в праздничные дни курс валют может сильно менять из-за множества политических событий, которые чреваты различными неожиданностями.

Он добавил, что на курс рубля также может отрицательно повлиять увеличение бюджетного дефицита, уменьшение предложений валютной выручки на фоне снижения нефтегазовых доходов и спекулятивный спрос на валюту. Однако влияние этих факторов становится все слабее.

20 февраля аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал рост курса американского доллара до 76-78 рублей в конце февраля – начале марта 2023 года. По словам аналитика, доллар сейчас укрепляется по отношению ко всем валютам, в том числе и к рублю.

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