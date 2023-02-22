На Ванкорском кластере «Роснефти» добыли 80 млрд кубометров ПНГ

Компания «РН-Ванкор», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», добыла на Ванкорском кластере месторождений (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное) 80 млрд м3 попутного нефтяного газа (ПНГ) с начала эксплуатации Ванкорского месторождения в 2009 году. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании отмечают, что на Ванкоре создана одна из самых разветвленных и современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, благодаря которой уровень полезного использования ПНГ один из самых высоких в отрасли — свыше 99%. Объекты газовой инфраструктуры оснащены современным оборудованием с системами автоматизированного контроля и мониторинга производственных процессов.

Добываемое на месторождениях сырье отправляется на объекты подготовки и компримирования газа, расположенные на центральном пункте сбора (ЦПС) Ванкорского месторождения. Также на ЦПС поступает газ с Сузунского месторождения по межпромысловому газопроводу Сузун — Ванкор протяженностью 79 км.

Основной объем добытого сырья поставляется потребителям по магистральному газопроводу Ванкор - Хальмерпаютинское месторождение протяженностью 108 км. С 2014 года в Единую систему газоснабжения страны уже отправлено свыше 44 млрд м3, подчеркивают в «Роснефти».

Попутный нефтяной газ используется на технологические нужды производственных участков «РН-Ванкор» — закачивается в пласт для поддержания пластового давления и служит топливом для Ванкорской газотурбинной электростанции мощностью 200 МВт.

Кроме того, ПНГ, добываемый на Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях, служит топливом для газопоршневых генераторных установок временных энергокомплексов для выработки электроэнергии.

В компании добавляют, что реализация комплексной газовой программы на Ванкорском кластере является важным шагом на пути к снижению углеродного следа масштабного проекта «Восток Ойл», реализуемого «Роснефтью» на севере Красноярского края. Использование ПНГ в качестве топлива на газотурбинных установках предусмотрено программой энергоснабжения «Восток Ойл».