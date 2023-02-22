«Ведомости» сообщили, что в России возникает дефицит полуприцепов-рефрижераторов

Газета «Ведомости» со ссылкой на представителей транспортных компаний сообщила, что в России возникает дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта. Эти полуприцепы, в том числе, занимаются перевозкой продуктов питания, лекарств и других товаров, требующих низкого температурного режима. Газета уточнила, что такая ситуация возникла на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации.

По данным Delko, до начала спецоперации в России закупали до 4 тыс. полуприцепов в год, страна была крупнейшим импортером этой техники из Европы. После введения ограничений поставки полуприцепов из стран Евросоюза в РФ стали стремительно падать. Как уточнили в компании, если в прошлом году полуприцепы еще завозились в Россию по ряду действовавших контрактов, в этом году новых поставок точно не будет.

В «Курьер сервис экспресс» подтвердили прекращение экспорта полуприцепов в Россию из Европы и Японии. Также в компании отметили, что европейские и японские поставщики перестали поставлять в РФ и комплектующие для полуприцепов. Техника устаревает, нужны дорогостоящий ремонт и запчасти, добавили в компании.

В статье говорится, что наиболее сложный элемент рефрижератора — холодильная установка. В России такие установки не выпускают. Главные мировые производители —Thermo King и Carrier из США — ушли с российского рынка.

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев сказал, что ждать появления российских холодильных установок в скором времени не стоит из-за технических сложностей. Но эксперт допустил, что российские компании смогут нарастить выпуск прицепов до уровня, который в дальнейшем удовлетворит внутренний спрос на них.

А коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский отметил, что цены на полуприцепы выросли вдвое в этом году по сравнению с показателями 2021 года (5-8 млн рублей). Из-за роста стоимости импортозамещения компании могут повысить цены на перевозку грузов, считает он.