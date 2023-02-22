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AB InBev Efes в ответ на претензии российских пивоваров заявила, что не варит пиво за три дня

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Depositphotos

В AB InBev Efes отвергли претензии российских пивоваров, заявив, что компания не варит пиво за три дня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

Накануне газета «Коммерсантъ» писала, что Союз российских пивоваров (СРП) обратился к российским властям с просьбой ужесточить правила оборота пива на внутреннем рынке. В своем обращении организация ссылалась на то, что в феврале представитель AB InBev Efes на одном из совещаний заявил, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня.

По словам руководителя направления по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes Александра Смирнова, эта информация не соответствует действительности и вводит потребителей в заблуждение. На самом деле, полный производственный цикл состоит из многих этапов, включая этап дображивания и стабилизации, который занимает порядка трех дней для некоторых брендов, о чем и шла речь на совещании.

«Этап брожения в свою очередь занимает от семи дней для некоторых сортов, а весь производственный процесс составляет не менее восьми дней», — добавил Смирнов.

21 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАР) писал, что по итогам 2022 года объем произведенной в России алкогольной продукции вырос на 2,24% по сравнению с аналогичный периодом 2021-го и составил 1,01 млрд дал. При этом основные объемы выпущенных на внутреннем рынке алкогольных напитков пришлись на пиво, сидр, пуаре и медовуху.

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