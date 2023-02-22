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Производители цемента в России попросили вернуть госконтроль за качеством продукции

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Кирилл Брага/РИА Новости

На фоне прошедших в Турции землетрясений крупные производители цемента в России решили пролоббировать возвращение существовавшего до пандемии госконтроля за качеством реализуемой продукции. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо, разосланное членам комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с Торгово-промышленной палатой (ТПП) планирует обратиться в правительство для восстановления госконтроля и надзора в сфере за обращением продукции, используемой в том числе в стройиндустрии. При этом госконтроль должен вернуться, в большей степени, в плане производства цемента, уточнили в «Союзцементе».

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас есть проблема не только в качестве выпускаемой продукции. Также в России нет актуальных карт сейсмической опасности. Например, в стране есть районы, похожие по сейсмичности с Восточно-Анатолийским разломом, где был эпицентр землетрясения в Турции. Однако сами производители хотят вернуть госконтроль только из-за роста фальсификата на рынке, так как это приводит к снижению спроса на их продукцию.

Аналитики посчитали, что доля контрафактной продукции на рынке может достигать 25%. Из-за этого падение спроса на качественную продукцию может составить до 20%. Поэтому крайне необходимо ввести жесткий контроль качества продукции на рынке, так как отсутствие надзора может привести к определенным отрицательным последствиям.

В середине декабря один из крупнейших в мире производителей цемента швейцарская компания Holcim объявила о продаже своего российского бизнеса местному менеджменту. В швейцарской Holcim отметили, что российская компания сменит название и начнет вести операционную деятельность самостоятельно, без связи с головным офисом.

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