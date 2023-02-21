Петербургские компании стали на 78% чаще предлагать работу по вечерам

В Санкт-Петербурге за год на 78% выросло число вакансий с возможностью работать по вечерам, передает «Мойка78» со ссылкой на данные портала hh.ru. Уточняется, что больше всего таких позиций в сфере ретейла (27%).

Кроме того, высокий спрос на вечерних работников в сфере транспорта и логистики (11%), а также в ИТ-сфере (10%). По мнению экспертов, такие вакансии подойдут соискателям, у которых уже есть основная работа и имеется потребность в дополнительном заработке. Удобно это и для работодателей, поскольку с данными сотрудниками можно работать как с самозанятыми, а это более легкий налоговый режим и формат оформления.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось количество вакансий для IT-специалистов. В январе их число составило 58,7 тысячи, что на 63% больше, чем за аналогичный период 2022 года.