Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербургские компании стали на 78% чаще предлагать работу по вечерам

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге за год на 78% выросло число вакансий с возможностью работать по вечерам, передает «Мойка78» со ссылкой на данные портала hh.ru. Уточняется, что больше всего таких позиций в сфере ретейла (27%).

Кроме того, высокий спрос на вечерних работников в сфере транспорта и логистики (11%), а также в ИТ-сфере (10%). По мнению экспертов, такие вакансии подойдут соискателям, у которых уже есть основная работа и имеется потребность в дополнительном заработке. Удобно это и для работодателей, поскольку с данными сотрудниками можно работать как с самозанятыми, а это более легкий налоговый режим и формат оформления.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось количество вакансий для IT-специалистов. В январе их число составило 58,7 тысячи, что на 63% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть