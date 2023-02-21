Минэкономики Швейцарии: банки не имеют права использовать замороженные активы РФ

Пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что швейцарские банки не могут использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги, передает РИА Новости.

Он указал, что они не имеют права так делать.

«С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение выручки», — сказал Майенфиш.

По его словам, любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены. Как отметил Майенфиш, исключением являются обычные административные действия, выполняемые финансовыми учреждениями. Речь идет об учете обычных процентов или комиссий по счету.

Ранее Швейцария подтвердила, что не существует юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России. К соответствующему выводу пришла рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) Швейцарии.

14 февраля стало известно, что в рамках действия международных санкций правительство Швейцарии заблокировало российские активы на общую сумму $8,1 млрд. Однако суммарный ущерб может быть больше в связи с тем, что местный банк Credit Suisse мог заморозить другие российские активы, на которые были наложены санкции другими западными государствами, заявила пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.