Росавиация: зарубежные авиакомпании с января увеличили транзитные полеты через РФ на 8%

Иностранные авиакомпании увеличили транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации с января текущего года на 8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«С начала января 2023 года отмечается увеличение ежесуточного количества транзитных полетов иностранных авиакомпаний, с 1 января по 20 февраля 2023 года — +8%», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что Росавиация отмечает увеличение числа транзитных полетов. В Росавиации добавили, что иностранные авиакомпании из Азии постепенно наращивают объемы перевозок через воздушное пространство Российской Федерации.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании снизили перевозки пассажиров в январе 2023 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%. По его словам, подобные показатели не связаны с возможностями авиакомпаний.