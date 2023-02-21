Borsen: датская логистическая компания Maersk не исключила возвращения в Россию

Датская компания A.P. Moeller-Maersk A/S, которая специализируется на морских грузоперевозках и обслуживании терминалов в портах, которая 20 февраля этого года завершила продажу своих активов в России, не исключила возможность своего возвращения на российский рынок. Компания включила в контракт пункт о праве последующего выкупа проданных активов. Об этом пишет газета Borsen.

Как говорится в статье, включение соответствующего пункта в контракт означает, что компания сохранила за собой возможность вернуться в Россию. Ранее опрошенные «Газетой.Ru» аналитики выразили сомнение, что датчане захотят терять столь крупный рынок и действительно покинут страну.

В середине марта 2022 года представители логистического гиганта отчитались перед акционерами об эвакуации своего бизнеса из России. По словам главы Maersk Сорена Скоу, до начала военной спецоперации на Украине у компании было порядка 50 тыс. заявок на перевозку контейнеров в Россию.

А 20 февраля 2023 года пресс-служба Maersk объявила, что компания продала свои логистические площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Стоимость сделки не разглашалась. Эксперты оценили ее в 3,5-5 млрд. рублей и назвали одной из крупнейших в текущем году.

Maersk основана в 1904 году, ее головной офис находится в Копенгагене. Штат компании насчитывает почти 80 тыс. человек.