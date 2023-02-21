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Стали известны предполагаемые доходы Пригожина от компаний в Африке и на Ближнем Востоке

FT: Пригожин мог заработать $250 млн от компаний в Африке и на Ближнем Востоке

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог получить доход на сумму примерно $250 млн от деятельности компаний, связанных с ним и добывающих природные ресурсы в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание провело анализ финансовых отчетов компаний «Евро полис», «М Инвест» и «Меркурий» до декабря 2021 года. При этом «Меркурий» с 2021 года включена в санкционный список Евросоюза.

Согласно данным газеты, «М Инвест» занимается добычей золота в Судане. «Меркурий», в свою очередь, работает в сирийском нефтегазовом секторе, а «Евро полис», предположительно, осуществляет добычу углеводородов в Сирии.

Выручка «Евро полис», на которую наложены санкции США с 2018 года, в 2020 составила $134 млн, а ее прибыль — $90 млн, указано в материале.

Находящаяся под американскими санкциями компания «М Инвест», получила в 2021 году выручку в размере $2,6 млн, а «Меркурий» в том году отчиталась о «нулевой выручке», но заработала $67 млн за три предыдущих года. Также выручка двух неназванных компаний составила в 2021 году более $6 млн.

Ранее Пригожин заявил, что основанная им частная военная компания «Вагнер» не имеет никакого отношения к российской армии.

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