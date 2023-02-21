Центробанк рекомендовал банкам снизить комиссию за снятие и переводы с выплат участникам СВО

Рабочая группа по вопросам СВО договорилась с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств родным и близким участников СВО с 1 марта 2023 года, сообщает пресс-служба «Единой России».

Речь идет о снятии наличных, переводе денег со счетов, открытых военнослужащим и членам их семей.

«Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка», — отметил замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Также кредитные организации проведут разъяснительную работу с гражданами по использованию инструментов, исключающих сбор комиссии, в частности, по работе с системой быстрых платежей.

Парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, создана по распоряжению президента. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.