«Ъ»: пивовары РФ призвали власти ужесточить правила пивоварения для борьбы с «ферментными» напитками

Союз российских пивоваров (СРП) обратился к российским властям с просьбой ужесточить правила оборота пива на внутреннем рынке. В настоящее время некоторые глобальные игроки предпочитают варить пиво по технологиям ускоренного пивоварения для увеличения объемов с экономией затрат, в итоге сроки приготовления алкогольного напитка могут быть меньше нормативных показателей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо СРП к руководителю Росалкогольрегулирования (РАР) Игорю Алешину.

Согласно положениям приказа РАР, минимальное время для приготовления пива должно составлять 6,5–18 суток в зависимости от уровня применяемого оборудования на производстве. Однако некоторые компания фактически изготовляют алкогольный напиток в гораздо более сжатые сроки, уточняется в статье.

«В феврале представитель AB InBev Efes, производящей бренды Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и другие, заявил на одном из совещаний, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня <....> Заявление AB InBev Efes может быть первым публичным признанием использования транснациональными компаниями в России технологий ускоренного пивоварения», — говорится в письме СРП.

В этом случае речь может идти о применении в производстве пива ферментных препаратов и катализаторов, что может влиять на качество выпускаемого алкогольного напитка. По этой причине объединение предлагает закрепить для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию «слабоалкогольный зерновой напиток», а также установить для него более высокую ставку акцизов, чем на пиво и пивные напитки, заключается в материале.

21 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАР) сообщила, что по итогам 2022 года объем произведенной в России алкогольной продукции вырос на 2,24% по сравнению с аналогичный периодом 2021-го и составил 1,01 млрд дал. При этом основные объемы выпущенных на внутреннем рынке алкогольных напитков пришлись на пиво, сидр, пуаре и медовуху.