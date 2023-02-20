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Центробанк сообщил, что средняя годовая инфляция в России в январе составила 11,77%

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк сообщил, что годовая инфляция в целом по России в январе 2023 года составила 11,77%. В регионах страны при этом годовая инфляция находилась в диапазоне от 6,6% до 18,1%. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным ЦБ, минимальный показатель – 6,6% — был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Максимальный – 18,1% — в республике Ингушетия.

«Показатели устойчивой ценовой динамики в годовом выражении в основном снижались, но темпы роста цен за месяц с поправкой на сезонность ускорились. Это подтверждает постепенное усиление роста цен после периода сдержанной динамики во второй половине 2022 года», — сообщил ЦБ в своем телеграм-канале.

15 февраля Росстат сообщил об ускорении инфляции в России в годовом выражении. По данным ведомства, она за неделю ускорилась до 11,8%. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году инфляция составит 5,5%.

10 февраля председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не планирует менять текущую цель по инфляции на уровне 4%. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, в свою очередь, спрогнозировал снижение годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае этого года.

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