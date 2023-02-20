«Росатом»: в России к 2045 году могут построить 29 атомных энергоблоков

В России к 2045 году могут построить 29 атомных энергоблоков. При этом выработка электроэнергии на российских атомных электростанциях должна быть на уровне около 373 млрд кВт⋅ч. Об этом 20 февраля сообщила отраслевая газета «Страна Росатом» со ссылкой на материалы стратегической сессии по развитию концерна «Росэнергоатом» (РЭА, входит в электроэнергетический дивизион «Росатома»), передает агентство РИА Новости.

По информации газеты, сейчас утверждена схема до 2035 года. В соответствии с ней, к этому сроку в России должны быть построены 12 атомных энергоблоков. Также обсуждается план до 2045 года, по которому в России должны появиться еще 17 энергоблоков.

«Стратегическая сессия по развитию концерна [«Росэнергоатом»] прошла под председательством генерального директора Росатома Алексея Лихачева», — пишет газета.

Генеральный директор РЭА Андрей Петров подчеркнул, что к 2045 году выработка электроэнергии на отечественных АЭС должна составить около 373 млрд кВт⋅ч.

«К 2045 году в России предстоит построить 29 новых энергоблоков, а 18 - вывести из эксплуатации. Эти энергоблоки нужно не только остановить, но и организовать работу по безопасному обращению с отработавшим ядерным топливом, реализовать другие сопутствующие проекты. Начальная задача в период до 2035 года включительно — сохранить выработку атомной электроэнергии в общем энергобалансе страны на уровне 20%», — отметил Петров.

16 февраля этого года издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Европейская комиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского ядерного сектора или его представителей в своем следующем пакете санкций. Исполнительный орган ЕС первоначально сообщил странам ЕС, что попытается разработать санкции против гражданского атомного сектора России. А в преддверии встречи лидеров ЕС неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал блок ввести санкции против «Росатома».