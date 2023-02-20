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Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил ввести потолок цен на сжиженный природный газ из РФ

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Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил ввести потолок цен на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку Москва получает «слишком большую прибыль». Такое заявление он сделал в преддверии встречи Совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам, сообщил телеканал Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По словам Рейнсалу, ограничить цену СПГ необходимо по аналогии с потолком цен на российскую нефть, который действует с 5 декабря 2022 года. При этом глава эстонского МИД полагает, что предел стоимости российского сырья необходимо сократить с $60 до $30 за баррель.

Кроме того, Талин поднимет вопрос совместной закупки странами ЕС боеприпасов для Украины. Стоимость 1 млн снарядов Рейнсалу оценил в €4 млрд.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

В первой половине февраля портал ERR сообщил, что министерство обороны Эстонии ходатайствует о выделении из правительственного резерва €1,42 млн для покрытия расходов на ликвидацию советских памятников.

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