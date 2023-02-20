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«Известия»: российские девелоперы зафиксировали новый виток подорожания строительства жилья на 5-10%

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Shutterstock

В начале 2023 года на российском рынке недвижимости сформировался новый виток удорожания строительства нового жилья. Прирост стоимости возведения объектов составил 5-10% из-за увеличения цен на стройматериалы и других факторов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные девелоперов.

«Девелоперы зафиксировали в России новый виток подорожания строительства жилья. За последнее полугодие, по данным представителей отрасли, рост составил от 5 до 10%. Причина — в увеличении стоимости стройматериалов, нехватке оборудования и персонала», — говорится в материале.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, за последний год цены на различные категории строительных материалов выросли на 10-20%. Такой прирост является нормальным для российского рынка недвижимости на фоне международных санкций. За 12 месяцев также сократился ассортимент инженерного оборудования, электрики и оконечных устройств.

15 февраля агентство ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) сообщило, что по итогам первого месяца текущего года объемы ввода нового жилья на российском рынке недвижимости увеличились на 18% по сравнению с декабрем 2022-го. В январе этот показатель достиг уровня 12,2 млн квадратных метров.

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