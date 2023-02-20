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Минсельхоз не поддержал идею Госдумы по ограничению наценки на товары первой необходимости

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министерство сельского хозяйства не увидело необходимости в государственном регулировании торговых наценок на продукты питания первой необходимости. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства на соответствующее постановление нижней палаты парламента.

Во второй половине декабря Госдума рекомендовала правительству рассмотреть возможность установления лимита торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10-15%.

Как отмечается в ответе Минсельхоза, постоянное ограничение наценок невозможно без регулирования каждого этапа производства и продажи продуктов.

Также в ответе министерства указали на негативные последствия от дополнительного вмешательства государства в отрасль в виде «дестабилизации экономики». Продавцы и производители могут лишиться стимула для деятельности, что приведет к дефициту товаров.

В середине декабря газета «Известия» написала, что Минпромторг приступил к разработке нового списка непродовольственных товаров первой необходимости. Попытку создания такого перечня впервые предприняли два года назад во время пандемии. В списке оказалось 23 наименования: свечи, спички, средства гигиены и зоотовары.

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