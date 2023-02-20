В Йельском университете подсчитали, что из России ушли 18 из 53 швейцарских компаний

18 из 53 швейцарских компаний ушли из России на фоне событий на Украине, еще 14 поставили деятельность на паузу, но сохранили возможность возвращения в страну. Об этом написала газета Tages-Anzeiger со ссылкой на исследование профессора факультета менеджмента Йельского университета Джеффри Зонненфельда.

По его данным, среди тех, кто приостановил работу, но не исключили возобновление — производители часов Swatch Group, Richemont и Rolex, крупнейший в мире поставщик сырьевых материалов Glencore и Международная федерация футбола FIFA.

Полностью прекратили деятельность — производитель оборудования для гидротехники Sulzer, промышленная группа ABB, производитель строительных материалов Holcim, страховая компания Zurich Insurance Group, нефтетрейдер Vitol, производитель шоколада Lindt & Sprüngli.

По-прежнему присутствуют на российском рынке, в том числе производитель полимеров Ems-Chemie, компания по производству строительной техники Liebherr, деревообрабатывающее предприятие Swiss Krono и продавец потребительских товаров Zepter.

Ранее 20 февраля пресс-служба Федерации бокса Швейцарии сообщила, что сборная Швейцарии объявила о бойкоте женского и мужского чемпионатов мира по боксу из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном.