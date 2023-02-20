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В Йельском университете подсчитали, что из России ушли 18 из 53 швейцарских компаний

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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

18 из 53 швейцарских компаний ушли из России на фоне событий на Украине, еще 14 поставили деятельность на паузу, но сохранили возможность возвращения в страну. Об этом написала газета Tages-Anzeiger со ссылкой на исследование профессора факультета менеджмента Йельского университета Джеффри Зонненфельда.

По его данным, среди тех, кто приостановил работу, но не исключили возобновление — производители часов Swatch Group, Richemont и Rolex, крупнейший в мире поставщик сырьевых материалов Glencore и Международная федерация футбола FIFA.

Полностью прекратили деятельность — производитель оборудования для гидротехники Sulzer, промышленная группа ABB, производитель строительных материалов Holcim, страховая компания Zurich Insurance Group, нефтетрейдер Vitol, производитель шоколада Lindt & Sprüngli.

По-прежнему присутствуют на российском рынке, в том числе производитель полимеров Ems-Chemie, компания по производству строительной техники Liebherr, деревообрабатывающее предприятие Swiss Krono и продавец потребительских товаров Zepter.

Ранее 20 февраля пресс-служба Федерации бокса Швейцарии сообщила, что сборная Швейцарии объявила о бойкоте женского и мужского чемпионатов мира по боксу из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном.

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