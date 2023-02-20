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В России зафиксировали подорожание строительства жилья

«Известия»: в России зафиксировали рост цен на строительство жилья на 5–10%

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Depositphotos

Российские девелоперы заявили о новом этапе подорожания строительства жилья на 5–10%. Об этом сообщают «Известия».

«За последнее полугодие, по данным представителей отрасли, рост составил от 5 до 10%», — указывается в статье.

По словам коммерческого директора строительной компании Optima Development Дмитрия Голева, причина подорожания кроется в повышении цен на строительные материалы, также наблюдается дефицит оборудования и персонала.

Руководитель департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова пояснила, что за последний месяц цены на стройматериалы выросли на 2%, за полгода — на 5%.

В статье говорится, что к лету 2023 года бизнес анонсирует вероятный рост стоимости квартир в новостройках до 7%. Однако в Министерстве строительства заявили, что резкого скачка цен на стройматериалы в настоящее время не наблюдается.

Ранее в риэлтерской компании «Этажи» сообщали, что спрос россиян на загородную недвижимость в феврале этого года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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