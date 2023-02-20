Rheinische Post: ФРГ вследствие СВО РФ на Украине в 2022 году потеряла 100 млрд евро

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд евро. Об этом сообщает издание Rheinische Post.

«Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы», — рассказал Фрацшер.

Он добавил, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, «потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок».

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Он подчеркнул, что пройден пик инфляции, а различные барометры настроений как внутренние, так и внешние, находятся в хорошем состоянии.

По его словам, еще полгода назад велись разговоры о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции.