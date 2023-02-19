Посол Шри-Ланки заявила, что власти страны обсуждают с Россией прямые поставки нефти

Власти Шри-Ланки обсуждают с российской стороной возможность прямых поставок нефти из России. Об этом в интервью RT заявила посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге.

«Мы получаем российскую нефть через Индию, а также через Ближний Восток. Сейчас мы ведем диалог с российскими властями о том, чтобы получать прямые поставки нефти из России», — отметила посол.

По ее словам, также произошла встреча с заместителем министра энергетики по поводу поставок угля. Шри-Ланка запросила коммерческую кредитную линию для решения этого вопроса.

Она добавила, что Шри-Ланка делает все возможное, чтобы укрепить отношения с Россией. Несмотря на уменьшение объемов торговли между странами на фоне экономического кризиса, в планах есть намерение увеличить ее во многих направлениях.

18 февраля помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что закупая российскую нефть по более низкой цене, Индия тем самым не нарушает политику стран G7. По его словам, власти США удовлетворены подходом Индии в решении своих вопросов, которые касаются энергетической безопасности.

До этого крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL, имеющая нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в столице Словакии, успешно протестировала там нефть Arab Light из Саудовской Аравии вместо нефти марки Urals из России.