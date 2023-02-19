Экономист Масленников рассказал о возможных перспективах криптовалют в мире

У криптовалют есть определенные перспективы, но все будет зависеть от того, как будет регулироваться рынок в будущем. Об этом ФАН заявил экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«У нас более жесткая позиция, у китайцев тоже жесткая позиция, у американцев более мягкая, но все равно будущее криптовалют связано с урегулированием этого рынка центральными банками», — отметил Масленников.

По его словам, сейчас проблема криптовалют стоит во многих странах, а регуляторы ставят ее как одну из основных задач.

Он добавил, что рынок криптовалют сейчас очень изменчивый и достаточно спекулятивный. Поэтому, несмотря на возможные перспективы, определенности в этом вопросе пока нет. Однако криптовалюты все равно будут на рынке, так как всегда есть аппетит к риску и спекуляциям.

Ранее в воскресенье газета «Известия» со ссылкой на опрос криптовалютной биржи Binance писала, что каждый пятый владелец криптовалют в странах СНГ – более 21% респондентов — использует ее для оплаты товаров и услуг. Эксперты в России, опрошенные газетой, подтвердили этот довод.