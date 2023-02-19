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Bloomberg: теневой флот России оценивается в $2,2 млрд

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Reuters

Теневой флот российских нефтяных танкеров стоимостью $2,2 млрд представляет проблему для игроков мирового рынка, пишет Bloomberg.

«Флот нефтяных танкеров стоимостью 2,2 миллиарда долларов был собран для обеспечения бесперебойного экспорта российской нефти и топлива. Теперь, когда некоторые фрахтовые ставки растут, руководители начинают задумываться, вернутся ли они когда-нибудь к обслуживанию всех остальных», — говорится в публикации.

Уточняется, что в 2022 году согласно данным портала VesselыValue более 100 танкеров были проданы, но сегодня неизвестно, кто является их владельцем.

Автор статьи подчеркивает, что общее количество судов в теневом флоте РФ может составлять 600, из которых 400 — перевозчики сырой нефти.

Ранее стало известно, что Совет федерации рассмотрит проект закона об уточнении средней цены российской экспортной нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 22 февраля.

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