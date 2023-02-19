РБК сообщил о росте выпуска банковских карт в соседних с Россией странах на десятки процентов за год

Издание РБК сообщило, что выпуск банковских карт в соседних с Россией странах вырос на десятки процентов в 2022 году по сравнению с годом ранее. Это произошло на фоне ухода из нее международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет РБК.

Издание подготовило соответствующую инфографику на основе данных центральных банков Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении, а также других соседних с Россией стран и собственных расчетов. РБК в том числе сравнило данные за 2021 год и 2022 год, когда началась спецоперация России на Украине, и Visa с MasterCard объявили об уходе с российского рынка.

Из инфографики следует, что в Таджикистане объем выпущенных банковских карт за 2022 год увеличился на 45,46% по сравнению с годом ранее, в Киргизии – на 37,37%. В Узбекистане прирост карт составил 26,16%, в Армении – 18,65%.

По количеству выпущенных банковских карт к концу 2022 года из соседних с Россией стран лидирует Казахстан, следует из инфографики. Там показатель составил 42,91 млн карт. В Узбекистане было выпущено 34,20 млн карт, в Белоруссии – 18,08 млн. Банки Грузии выпустили 6,21 млн карт, Таджикистана – 5,06 млн, Армении – 2,15 млн. В Киргизии было выпущено 1,89 млн карт.

Газета «Известия» 17 февраля сообщила, что гражданам России стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья. В частности, клиенты «Тинькофф» уже могут отправлять деньги в банки стран ЕАЭС. Отмечается, что операции проходят в рублях с конвертацией на стороне партнера. Пересчет выполняется по рыночному курсу. Кроме того, над возможностью трансграничных переводов через СБП работают и другие банки. По данным газеты, в ВТБ, Новикомбанке и «Открытии» планируют запустить такие операции в Белоруссию в течение этого года, а затем и в другие страны.