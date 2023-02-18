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Зампред правительства РФ обсудил с президентом Туркмении торгово-экономическое партнерство

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Depositphotos

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук вместе с делегацией посетил Туркмению с рабочим визитом и обсудил с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым вопрос развития двустороннего торгово-экономического сотрудничество стран. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба российского кабмина на своем сайте.

«16–17 февраля российская делегация под руководством Алексея Оверчука посетила Туркменистан. В рамках визита заместитель председателя правительства России был принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, с которым обсудил современное состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического партнерства Российской Федерации и Туркменистана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми перспективными сферами партнерства стороны назвали энергетику, транспорт и промышленность.

Ранее 18 февраля газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком заявил, что Туркмения заинтересована в сотрудничестве с Россией в экологии и водном хозяйстве.

В конце января спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил в Меджлисе (парламенте) Туркмении, где назвал «стратегическими» отношения между Россией и Туркменистаном.

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