Welt: власти Германии заморозили €5,32 млрд российских активов

Власти Германии заморозили российские активы на сумму €5,32 млрд с начала специальной военной операции на Украине до настоящего момента. Об этом сообщила газета Die Welt am Sonntag со ссылкой на данные Министерства финансов ФРГ.

Как уточнили в ведомстве, указанная сумма содержит активы Центробанка России, а также физических лиц и компаний, которые попали в санкционный список Евросоюза. Число российских предпринимателей из РФ, имущество которых было заморожено в ФРГ, Минфин не уточнил.

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что Евросоюз на сегодняшний день заморозил активы организаций и физических лиц из России на €21,5 млрд. Он отметил, что ЕС продолжает работать по активам российского Центробанка, были заморожены ряд активов и транзакций, включая европейский депозитарий Euroclear.

15 февраля директор управления госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд говорила о том, что власти США намерены продолжать изымать активы России. По ее словам, сейчас госдепартамент пытается понять, как лучше всего распорядиться конфискованными средствами.