OilPrice: глобальный рост цен на энергию может привести к нищете более 140 млн человек

Рост цен на энергоносители в мире может спровоцировать нищету около 141 млн человек. Об этом сообщает OilPrice, ссылаясь на опубликованное исследование в журнале Nature Energy.

«Около 141 млн человек могут оказаться в крайней нищете из-за дороговизны энергоносителей. Так, затраты домохозяйств на энергию подскочат на 62,6–112,9%, а расходы, соответственно, — на 2,7–4,8%», — отметили в исследовании.

В публикации указали, что инфляция, скорее всего, уже достигла своего пика. Однако цены на энергоносители продолжают расти, что приводит к отказу от электричества все большего числа людей. Кроме того, дорожают не только счета за электроэнергию, но и происходит рост цен по всей цепочке поставок. Речь идет о продуктах, потребительских товарах и предметах первой необходимости.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что пика цен многие страны еще не достигли. В этом году продолжится подорожание продуктов питания.

В начале декабря работник общественного питания Марк Сид заявил, что жители британского Кардиффа вынуждены питаться кормом для животных из-за высокой стоимости жизни. Мужчина считает, что англичанам платят недостаточно, это приводит к тому, что люди не могут позволить себе предметы первой необходимости. Ситуация усугубляется растущими ценами на товары.