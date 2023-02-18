Продажи элитных домов на Рублевке в прошлом году упали втрое

Продажи домов в элитных загородных поселках вдоль Рублёво-Успенского шоссе в Московской области упали в три раза, в прошлом году было продано всего 74 дома. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

«Если в 2021 году было продано более 250 домов и сделки были подтверждены Росреестром, то в 2022 году мы зафиксировали только 74 подтвержденных переходов прав собственности», – сказал Колосницын.

По его словам, такое падение продаж домов вызвано резкими колебаниями валютных курсов после начала спецоперации и общей экономической и политической нестабильностью.

При этом количество выставленных на продажу домов в элитных поселках за год выросло до 657 (+12%), следует из данных Penny Lane Realty.

По данным консалтинговой компании NF Group, на Рублёвке зафиксирован самый высокий средний бюджет вторичного предложения жилья, а именно 481 млн руб. за коттедж (+5% за 2022 год).

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на высокие цены недвижимости на Рублевке.