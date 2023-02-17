В Госдуме предложили наделить правительство правом не раскрывать статистику

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным внесла на рассмотрение в Госдуму предложение законодательно закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на содержание проекта закона.

Парламентарии должны рассмотреть инициативу на пленарном заседании 22 февраля.

В настоящее время согласно российскому законодательству официальная статистическая информация является общедоступной. К исключению относятся сведения о банковской тайне, коммерческой тайне, налоговой, врачебной и адвокатской тайне.

Внесенная депутатами поправка наделит правительство правом по своему усмотрению ограничивать доступ к статистике Росстата.

Во второй половине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о ситуации в экономике не раскрывается из-за гибридной войны Запада против России.

В конце сентября агентство Bloomberg на основе собственных подсчетов написало о засекречивании до четверти запланированных расходов в проекте федерального бюджета России на 2023 год. Уровень «беспрецедентной» секретности достиг 6,5 трлн руб. от общей суммы запланированных трат 29 трлн руб.