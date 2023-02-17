Болгария оштрафовала «Лукойл» на €34,6 млн за злоупотребление доминирующим положением

Комиссия по защите конкуренции (КЗК) оштрафовала нефтяную компанию «Лукойл — Болгария» на 67 млн левов (€34,6 млн или 2,7 млрд руб.) за злоупотребление своим доминирующим положением на болгарском рынке. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы КЗК.

«КЗК оштрафовал на 67 771 454 лева «Лукойл — Болгария» за совершенное нарушение закона о конкуренции, выражающееся в злоупотреблении доминирующим положением через ценовое давление на конкурентов в области оптовой торговли топливом в стране», — сказано в заявлении.

«Лукойл — Болгария» распоряжается более чем половиной рынка и выступает лидером оптовой торговли моторным топливом.

Во второй половине января газета Die Welt написала о тайных поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) дизельного топлива со стороны Болгарии после начала специальной военной операции России, а нефтепродукт производился на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас».

Тогда же в «Лукойле» заявили, что власти Болгарии никогда не обращались к руководству предприятий компании с просьбой о поставках топлива в адрес Украины.