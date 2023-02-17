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В Японии впервые испытали пилотируемый летающий автомобиль на открытом воздухе

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Kim Kyung Hoon/Reuters

В японском городе Оита на острове Кюсю впервые на открытом воздухе прошли испытания пилотируемого летающего автомобиля. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение представителя компании-организатора полета Masc.

«Сегодняшнее испытание прошло без инцидентов и завершилось успешно», — сказали в компании.

В испытании участвовал похожий на квадрокоптер летательный аппарат с салоном на двух человек. Машина поднялась на высоту 30 метров и за 3 минуты со скоростью 35 км/ч преодолела дистанцию в 431 метр, двигаясь по круговой траектории над морем. Испытания провели с использованием автопилота, хотя автомобиль пилотируемый.

Во второй половине декабря агентство Bloomberg написало, что китайский стартап XPeng намерен запустить свой летающий электромобиль AeroHT в серийное производство уже к 2025 году. Производитель оценил транспортное средство будущего в $140 тыс.

В конце января портал Autohome сообщил о проведении китайской автомобилестроительной компанией Geely первых испытаний летающего автомобиля AE200 X01.

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