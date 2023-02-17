Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова высмеяла отчет ЕС о состоянии экономики фразой о «переворачивающемся в гробу» Марксе

Представители ЕС обнародовали отчет о состоянии экономики с такой помпой, словно у них есть повод для радости. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о постоянном росте цен на электроэнергию в Европе. От него страдают и предприятия, и простые потребители. При этом рост экономики Европейского союза находится на «околонулевой» отметке, добавила дипломат.

Это не сочетается с обещанием еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони. Он утверждал, что европейская экономика приспособится к конъюнктуре

«Маркс и Энгельс в гробу переворачиваются», − цитирует Захарову Общественная служба новостей. Она уточнила, что они, мягко говоря, были бы удивлены, если бы увидели как либеральные рыночные экономики выживают исключительно за счет госдотаций.

Как напоминает НСН, ранее Захарова высмеяла заявление заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд о премии мира для Нетаньяху за «уход» РФ с Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть