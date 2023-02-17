Захарова высмеяла отчет ЕС о состоянии экономики фразой о «переворачивающемся в гробу» Марксе

Представители ЕС обнародовали отчет о состоянии экономики с такой помпой, словно у них есть повод для радости. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о постоянном росте цен на электроэнергию в Европе. От него страдают и предприятия, и простые потребители. При этом рост экономики Европейского союза находится на «околонулевой» отметке, добавила дипломат.

Это не сочетается с обещанием еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони. Он утверждал, что европейская экономика приспособится к конъюнктуре

«Маркс и Энгельс в гробу переворачиваются», − цитирует Захарову Общественная служба новостей. Она уточнила, что они, мягко говоря, были бы удивлены, если бы увидели как либеральные рыночные экономики выживают исключительно за счет госдотаций.

Как напоминает НСН, ранее Захарова высмеяла заявление заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд о премии мира для Нетаньяху за «уход» РФ с Украины.