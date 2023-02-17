К российскому аналогу SWIFT присоединились 469 участников, в том числе 115 нерезидентов

К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) подключились 469 участников, в том числе 115 нерезидентов. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной.

«Порядка 115 — нерезиденты, 469 всего: и резиденты, и нерезиденты. Это и кредитные организации, и юридические лица», — сообщила Бакина.

По ее словам, к СПФС присоединились участники из 14 стран. Российский Центробанк обсуждает с дружественными государствами вопрос подключения в разных форматах: и индивидуально, и через сервис-бюро.

СПФС — это аналог международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Российская система появилась в 2014 году в ответ на санкции против Москвы.

Накануне директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода выразил мнение, согласно которому отключение российских банков от системы SWIFT не оказывает серьезного влияния на финансовую систему страны. Он напомнил, что ранее из-за введенных санкций от платформы были отсоединены 10 крупнейших кредитных организаций РФ, однако ничего страшного не произошло и расчеты с недружественными странами идут своим чередом.