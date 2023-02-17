Минсельхоз может снизить пошлины на помидоры и огурцы для стабилизации цен

Министерство сельского хозяйства инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы в случае продолжения роста цен на эти овощи. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение источников в ведомстве, которые приняли участие в совещании 15 февраля.

По словам собеседников издания, кроме того, Минсельхоз может увеличить беспошлинные квоты на ввоз помидоров из Турции для снижения стоимости на них. Размер этих пошлин, как отметили источники газеты, на совещании не обсуждали.

По данным министерства, в начале февраля килограмм огурцов в опте стоил 133,9 руб., что на 15,3% выше относительно аналогичного периода годом ранее. Помидоры в указанный период подорожали на 11,8%, до 125,9 руб. за 1 кг.

В настоящее время импортная пошлина на огурцы и томаты составляет 10-15% (но не менее €0,08–0,53 за 1 кг). С начала действия квоты на беспошлинный ввоз помидоров из Турции в 2017 году по 12 февраля 2023 года в Россию поступило 315,6 тыс. тонн этих овощей, что составляет 90,2% от объема установленной квоты, сообщили в Минсельхозе. Когда норму выработают, ведомство рассмотрит вопрос ее увеличения.

На этой неделе первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила о планах Минсельхоза вынести на подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию вопрос о введении квот на ввоз семян картофеля и ряда иных сельскохозяйственных культур из недружественных стран.