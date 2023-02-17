ВТБ открыл первый инновационный офис в МГИМО

На площадке МГИМО начал работу новый специализированный офис ВТБ. Как сообщает пресс-служба банка, это второй подобный проект ВТБ на территории столичных университетов.

Отмечается, что такие офисы ориентированы на обслуживание частных клиентов – в первую очередь, владельцев зарплатных карт.

«Мы рады приветствовать ВТБ на площадке МГИМО – теперь наш крупный партнер стал еще ближе к каждому студенту, преподавателю и сотруднику университета. Банковская карта с уникальными условиями для мгимовцев, выданная первокурсникам для выплаты стипендий, будет сопровождать их на протяжении учебы. Сотрудничество МГИМО и ВТБ за несколько лет стало полномасштабным и будет укрепляться», — заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Как подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, в своей работе банк большое внимание уделяет развитию образовательных проектов, считая это лучшей инвестицией в будущее. По его словам, запуск инновационных офисов на площадке крупнейших ВУЗов страны – эффективная инициатива, которая делает взаимодействие банка с преподавателями и студентами еще проще.

«Сегодня время – главный ресурс, поэтому нам важно, чтобы клиенты смогли получить большинство услуг и продуктов в шаговой доступности от работы или учебы. Опыт инновационных офисов, открытых в Москве в минувшем году, показал их высокую востребованность: время ожидания для посетителей сократилось, а качество обслуживания выросло. Мы ставим цель расширить зарплатный проект банка, чтобы в ближайшие годы нашими клиентами стали несколько тысяч сотрудников и студентов МГИМО», — отметил он

В банке уточнили, что в компактном офисе площадью около 50 кв. м создана комфортная среда для посетителей и персонала. При этом документы в отделении можно подписать в цифровом виде, что значительно ускоряет взаимодействие. Также современные банкоматы, установленные в офисе, дают возможность получать большинство услуг в режиме самообслуживания.

Напомним, ВТБ активно развивает сотрудничество с МГИМО. С 2019 года в вузе действует зарплатный проект, участниками которого сегодня являются более 2 тыс. преподавателей и студентов. За два года число зарплатных клиентов банка в главном дипломатическом университете страны выросло почти на 30%.