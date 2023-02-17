Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«РН-Ванкор» развивает социальную инфраструктуру Красноярского края

close
100%
Depositphotos

Крупнейшее в Красноярском крае нефтедобывающее предприятие «Роснефти» «РН-Ванкор» приобрело новое медицинское оборудование для Игарской городской больницы в рамках масштабной благотворительной программы, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что «РН-Ванкор» предоставил больнице современное медицинское оборудование для стоматологического кабинета, портативный рентгеновский аппарат, телекардиограф, концентратор кислорода, необходимые для оказания квалифицированной экстренной медицинской помощи. при этом ранее здесь был проведен ремонт хирургического отделения, которое также обеспечили специализированным оборудованием.

«При поддержке «РН-Ванкор» Игарская городская больница стала современным медицинским учреждением, способным принимать пациентов из самых отдаленных северных территорий», — говорится в сообщении.

Также при участии предприятия отремонтированы общеобразовательные школы в Игарке и Туруханске, где работают профильные «Роснефть-классы». В заданиях был утеплен и отремонтирован фасад, выполнен косметический ремонт внутренних помещений, обновлены кровля, наружные инженерные сети и система отопления.

Кроме того, красноярские нефтяники передали более 100 единиц дорогостоящего высокотехнологичного оборудования Туруханской районной больнице, Игарской городской больнице, Красноярской городской клинической больнице № 20, Красноярскому краевому госпиталю ветеранов войн. Улучшена материально-техническая база 20 детских садов и школ, Таймырского колледжа и Игарского многопрофильного техникума.

На данный момент «РН-Ванкор» реализовал порядка 150 благотворительных, социальных и экологических проектов, которые направлены на развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, образования и здравоохранения, а также сохранение традиционного уклада жизни коренного населения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть