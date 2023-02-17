«РН-Ванкор» развивает социальную инфраструктуру Красноярского края

Крупнейшее в Красноярском крае нефтедобывающее предприятие «Роснефти» «РН-Ванкор» приобрело новое медицинское оборудование для Игарской городской больницы в рамках масштабной благотворительной программы, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что «РН-Ванкор» предоставил больнице современное медицинское оборудование для стоматологического кабинета, портативный рентгеновский аппарат, телекардиограф, концентратор кислорода, необходимые для оказания квалифицированной экстренной медицинской помощи. при этом ранее здесь был проведен ремонт хирургического отделения, которое также обеспечили специализированным оборудованием.

«При поддержке «РН-Ванкор» Игарская городская больница стала современным медицинским учреждением, способным принимать пациентов из самых отдаленных северных территорий», — говорится в сообщении.

Также при участии предприятия отремонтированы общеобразовательные школы в Игарке и Туруханске, где работают профильные «Роснефть-классы». В заданиях был утеплен и отремонтирован фасад, выполнен косметический ремонт внутренних помещений, обновлены кровля, наружные инженерные сети и система отопления.

Кроме того, красноярские нефтяники передали более 100 единиц дорогостоящего высокотехнологичного оборудования Туруханской районной больнице, Игарской городской больнице, Красноярской городской клинической больнице № 20, Красноярскому краевому госпиталю ветеранов войн. Улучшена материально-техническая база 20 детских садов и школ, Таймырского колледжа и Игарского многопрофильного техникума.

На данный момент «РН-Ванкор» реализовал порядка 150 благотворительных, социальных и экологических проектов, которые направлены на развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, образования и здравоохранения, а также сохранение традиционного уклада жизни коренного населения.