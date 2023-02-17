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В Болгарии испугались возможного интереса России к проекту нового нефтепровода

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Россия не отказывалась от планов снабжать Европу топливом с юга-востока, поэтому есть опасения, что она заинтересуется новым нефтепроводом Александруполис — Бургас. Об этом БНР заявил экс-глава Болгарского энергетического холдинга Валентин Николов.

«Наряду с «Большим шлемом» (ряд энергетических российско-болгарских договоров 2008 года, одним из которых был нефтепровод Бургас — Александруполис) была создана фирма, в которой доля России составляла 50%, а Болгарии и Греции – по 25%. Этот коммерческий субъект все еще существует. Россия никогда не отказывалась от своих стратегических решений», — отметил Николов.

По его словам, можно проложить трубу в обход Босфора, чтобы получить доступ к поставщикам из Саудовской Аравии. Главное, чтобы проект шел по маршруту Александруполис – Бургас, а не обратно. Так как в этом случае, со сменой геополитической обстановки, Россия может проявить интерес к нефтепроводу.

Он добавил, что раз есть запрет на приобретение нефти из России, необходимо искать альтернативу. Кроме того, вполне вероятно, что даже при постройке трубопровода он будет простаивать. Однако есть необходимость доказать Евросоюзу, что проект будет полезен для региона в плане поставок топлива в другие страны.

16 февраля европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз прекратил закупки угля и сократил на 90% импорт российской нефти. Она отметила, что Европа может оглянуться на эту зиму как на хорошо управляемый кризис, но теперь нужно смотреть на следующий отопительный сезон как на новый вызов.

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