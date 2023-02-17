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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 75 рублей впервые с 25 апреля 2022 года

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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 25 апреля прошлого года вырос до 75 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на торговую площадку.

Доллар прибавлял 0,19% на 7.04 мск, а далее замедлил рост до 0,18% (74,98 рублей).

Курс евро на 7.14 рос на 0,01%, до 79,95 рубля.

На открытии торгов курс доллара к рублю снизился на 20,5 копеек в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов, составив 74,65 рубля. Евро в свою очередь вырос на 6 коп. — до 80,01 рубля.

Курс юаня к рублю не изменился — торговался на уровне 10,875 рубля.

Ранее финансовый аналитик Артем Звездин назвал юань «отличной альтернативой» доллару и евро. Он отметил, что китайская валюта может защитить россиян от растущих рисков со стороны Запада.

Между тем ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» перечислил опасности вложений в юань для россиян.

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