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«Известия»: россиянам стали доступны переводы через СБП в страны ближнего зарубежья

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Гражданам России стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья. В частности, клиенты «Тинькофф» уже могут отправлять деньги в 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, пишет газета «Известия».

Отмечается, что операции проходят в рублях с конвертацией на стороне партнера. Пересчет выполняется по рыночному курсу.

Кроме того, над возможностью трансграничных переводов через СБП работают и другие банки. По данным издания, в ВТБ, Новикомбанке и «Открытии» планируют запустить такие операции в Белоруссию в течение этого года, а затем и в другие страны.

В ноябре прошло года ЦБ утвердил тарифы на свои услуги в СБП.

Тариф за списание денег со счета физлица составил шесть рублей, за зачисление дополнительные средства не взимаются.

На прошлой неделе сообщалось, что в России через систему быстрых платежей в 2022 году совершили рекордное число покупок.

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