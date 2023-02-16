ЦБ предложил дать россиянам возможность подать заявление о краже денег через сайт госуслуг

Заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев заявил, что у россиян должна быть возможность подать заявление о краже денег с их банковских счетов через портал госуслуг или онлайн-сервисы банков. Это нужно, чтобы правоохранительные органы могли быстрее среагировать на соответствующие случаи хищения средств россиян, пояснил он. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Важно для скорости реагирования правоохранительных органов обеспечить возможность для россиян подать заявление о краже денег через «Госуслуги» или онлайн-сервисы банков», — отметил Зубарев.

Зубарев напомнил, что с октября 2023 года Министерство внутренних дел станет участником информационного обмена с ЦБ в рамках принятого в октябре 2022 года закона. Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе центра по борьбе с киберугрозами — ФинЦЕРТ ЦБ, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны. МВД России, в свою очередь, будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях. Банки — участники информационного обмена смогут учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов.

«Закон вступит в силу 21 октября 2023 года. До этого момента регулятор и министерство заключат двустороннее соглашение, в котором будут определены виды сведений, порядок, сроки и формат их передачи, а также интегрируют информационные системы», — сообщал регулятор.