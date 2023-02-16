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Единственный в РФ завод, выпускающий БМП, заплатит за новых сотрудников по 5 тыс. рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курганмашзавод, единственный в России выпускающий боевые машины пехоты (БМП), заплатит по 5 000 руб. работникам за каждого привлеченного нового сотрудника. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

По информации Telegram-канала, акция называется «Приведи друга!».

«За каждого нового работника Курганмашзавод заплатит заводчанам вознаграждение 5000 рублей», — говорится в сообщении.

Также в сообщении перечислены 22 востребованные специальности, по которым требуются специалисты. Среди них кузнец-штамповщик, машинист крана, оператор металлорежущих станков-автоматов, токарь-револьверщик, штамповщик. Количество вакансий по ним не ограничено.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выложил в Telegram-канале видео, на котором демонстрируются кадры цеха «Курганмашзавода» с десятками новых боевых машин пехоты (БМП-3) для российской армии с модулями противокумулятивной динамической защиты.

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