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Испания в 2022 году закупила рекордный за десять лет объем дизельного топлива из России

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Global Look Press

По итогам прошлого года испанские энергетические компании закупили у России рекордные за последние десять лет объемы дизельного топлива. Речь идет об импорте 851 тыс. тонн дизеля, что стало наибольшим показателем с 2011-го, сообщает местная газета El Confidencial со ссылкой на статистические данные аналитиков Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов.

«Испанские компании закупили в 2022 году у РФ 851 тыс. тонн дизеля — это самый большой показатель с 2011 года. Таким образом, в прошлом году Россия заняла вторую позицию по объемам поставок данного топлива в Испанию после Италии», — говорится в материале.

При этом по итогам прошлого года Испания значительно сократила зависимость от поставок российской нефти. За 12 месяцев страна снизила этот показатель на 73% по сравнению с данными за аналогичный период 2021-го.

В то же время в 2023 году Испания также может снизить импорт российского дизеля. Это обусловлено тем, что с 5 февраля текущего года вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки нефтепродуктов из РФ, перевозимых морским путем.

Вместе с тем с 5 числа текущего месяца также начал действовать механизм предельных цен на российские нефтепродукты, включая дизельное топливо. Для различных видов европейские власти установили два «потолка» — $100 за баррель для нефтепродуктов, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть, и $45 — для торгующихся с дисконтом, например, для нафты и мазута.

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