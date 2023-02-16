В МИД заверили, что РФ примет меры при конфискации Евросоюзом ее активов в пользу Украины

Заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва примет меры для защиты своих законных интересов, если страны Евросоюза все конфискуют российские активы и передадут их Украине, передает РИА Новости.

Дипломат назвал действия Евросоюза по отношению к российским активам абсолютно незаконными.

«И кстати говоря, у многих стран существуют сомнения в отношении успешности этого мероприятия и соответствия международным нормам», — добавил Грушко.

Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в Брюсселе 15 февраля утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины.

Швейцария при этом ранее подтвердила, что не существует юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России.

Пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер говорил, что изъятие активов РФ в Европе поддерживают мало стран.