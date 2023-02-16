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Виноделы из России нарастили выпуск брюта более чем на 40%

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Depositphotos

Российские виноделы нарастили объем производства игристых вин категории брют на 42%, до 6,1 млн дал в 2022 году относительно показателя за 2021 год. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Роскачества.

Отмечается, что доля этого сегмента в структуре производства игристых вин превысила 37,7% против 33,3% в 2021 году.

Выпуск полусладких игристых вин за отчетный период увеличился на 17,9%, до 8,5 млн дал, а их доля снизилась до 52,5% против 55,8% годом ранее.

По данным Росалкогольрегулирования, в целом в 2022 году производители игристых вин на территории России нарастили объем выпуска продукции в прошлом году на 25%, до 16,1 млн дал по сравнению с 2021 годом.

В первой половине декабря пресс-служба онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет сообщила, что спрос на отечественное шампанское в России вырос в четыре раза, а на вино — вдвое. Чаще всего, по данным компании, россияне выбирают полусладкое шампанское — на него приходится каждая вторая купленная бутылка.

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