Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин Японии заявил о снижении импорта нефти из РФ в январе на 76% в годовом выражении

close
100%
Reuters

Объем закупок российской нефти со стороны Японии в январе 2023 года относительно такого же месяца 2022 года сократился на 76%. Об этом сообщила пресс-служба японского Министерства финансов на своем сайте.

За указанный период импорт сжиженного природного газа (СПГ) снизился на 9,7%, угля — на 56,9%.

Токио также сократил по итогам января объем покупаемых у России цветных металлов на 37,4%. При этом импорт руды цветных металлов вырос на 76,1% в январе 2023 года относительно января 2022.

Закупки зерновых страна сократила на 32,7% в годовом выражении, рыбы и рыбной продукции — на 36,8%, импорт овощей — на 81,3%.

В начале января журналист газеты JB Press Минору Ямада назвал ненормальной ситуацию, которая сложилась в торговле между Японией и Россией, поскольку объем сделок между странами оказался больше, чем был до введения санкций.

Во второй половине января японский журналист Ватару Накамура написал в своем материале для портала Yahoo News Japan, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций. По его словам, менталитет россиян послужил одной из причин устойчивости страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть