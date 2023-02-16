Минфин Японии заявил о снижении импорта нефти из РФ в январе на 76% в годовом выражении

Объем закупок российской нефти со стороны Японии в январе 2023 года относительно такого же месяца 2022 года сократился на 76%. Об этом сообщила пресс-служба японского Министерства финансов на своем сайте.

За указанный период импорт сжиженного природного газа (СПГ) снизился на 9,7%, угля — на 56,9%.

Токио также сократил по итогам января объем покупаемых у России цветных металлов на 37,4%. При этом импорт руды цветных металлов вырос на 76,1% в январе 2023 года относительно января 2022.

Закупки зерновых страна сократила на 32,7% в годовом выражении, рыбы и рыбной продукции — на 36,8%, импорт овощей — на 81,3%.

В начале января журналист газеты JB Press Минору Ямада назвал ненормальной ситуацию, которая сложилась в торговле между Японией и Россией, поскольку объем сделок между странами оказался больше, чем был до введения санкций.

Во второй половине января японский журналист Ватару Накамура написал в своем материале для портала Yahoo News Japan, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций. По его словам, менталитет россиян послужил одной из причин устойчивости страны.