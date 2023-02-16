Стоимость биткоина выросла почти на 12%, до $24 тыс.

Первая криптовалюта в мире биткоин повысился в цене почти на 12%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

К 7:40 (по мск) курс биткоина вырос на 11,6% и торгуется за $24,687 тыс.

Стоимость биткоина поднималась до $69 тыс. в ноябре 2021 года и упала до $17 тыс. к середине июня 2022 года, после чего стала колебаться около отметки в $20 тыс.

В первой половине февраля биткоин подорожал до отметки в $24,19 тыс., что стало максимумом с 15 августа 2022 года. Тогда общая капитализация рынка криптовалют увеличилась за 24 часа на 3,9% и превысила $1,12 трлн.

На этой неделе автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что курс биткоина вырастет до $500 тыс. к 2025 году. По его словам, золото, серебро и биткоин станут резко и стремительно дорожать. При этом золото и серебро он назвал валютой богов, а биткоин — подобием доллара для обычных людей.

Основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи предрек биткоину рост до $50 тыс. к 2025 году. Скарамуччи назвал 2023 год «годом восстановления» для биткоина.