Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стоимость биткоина выросла почти на 12%, до $24 тыс.

close
100%
Depositphotos

Первая криптовалюта в мире биткоин повысился в цене почти на 12%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

К 7:40 (по мск) курс биткоина вырос на 11,6% и торгуется за $24,687 тыс.

Стоимость биткоина поднималась до $69 тыс. в ноябре 2021 года и упала до $17 тыс. к середине июня 2022 года, после чего стала колебаться около отметки в $20 тыс.

В первой половине февраля биткоин подорожал до отметки в $24,19 тыс., что стало максимумом с 15 августа 2022 года. Тогда общая капитализация рынка криптовалют увеличилась за 24 часа на 3,9% и превысила $1,12 трлн.

На этой неделе автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что курс биткоина вырастет до $500 тыс. к 2025 году. По его словам, золото, серебро и биткоин станут резко и стремительно дорожать. При этом золото и серебро он назвал валютой богов, а биткоин — подобием доллара для обычных людей.

Основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи предрек биткоину рост до $50 тыс. к 2025 году. Скарамуччи назвал 2023 год «годом восстановления» для биткоина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть