Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в 10 раз

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков сообщил, что организация предложила повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз, до $100 тыс. Об этом заместитель главы АБР рассказал в интервью агентству РИА Новости.

«Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до $100 тыс. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ассоциация готовит обращение в Федеральную таможенную службу (ФТС). При необходимости организация готова добиваться обсуждения вопроса на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).

Необходимость повышения лимита на ввоз иностранной валюты Войлуков объяснил невозможностью закупки за границей американских долларов и европейской валюты со стороны крупных банков. Из-за этой ситуации в стране «не так чтобы было много свободной валюты». При этом доллары и евро нужны небольшим компаниям для бизнес-операций и физическим лицам, которые хотят снять валюту со счетов.

В начале февраля первый зампред российского Центробанка Ксения Юдаева заявила, что держать сбережения в «недружественных валютах» стран, которые вводят санкции, то есть долларах и евро, небезопасно.