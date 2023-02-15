Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с апреля прошлого года

Курс евро на валютных торгах Московской биржи превысил 80 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:24 мск, курс евро увеличился на 0,97%, достигнув 80,01 руб.

К 13:27 мск курс евро замедлил рост до 0,83%, его уровень составил 79,9 руб.

При этом курс доллара растет до 74,51 руб., прибавив 0,96%.

Утром 15 февраля сообщалось, что курс доллара поднялся выше 74 руб. впервые с конца апреля 2022 года.

14 февраля курс российского рубля опустился до минимальных значений к ведущим мировым валютам.

Ранее сообщалось, что падение курса доллара может спасти мир от глобальной рецессии. Аналитики издания Project Syndicate считают, что это является самой простой формой стимулирования экономики. Авторы ответили, что ослабление курса доллара является хорошей новостью для глобального экономического роста.