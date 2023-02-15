В Кремле не стали комментировать внеплановое заседание Госдумы и Совфеда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать внеплановое заседание Государственной Думы и Совета Федерации, которое должно состояться 22 февраля.

«В связи с повесткой дня палат нашего парламента, я рекомендую туда обращаться», — отметил Песков.

Он добавил, что заседания связаны с рассмотрением ряда законопроектов.

Ранее сенатор Вячеслав Тимченко заявлял, что Совет Федерации на внеплановом заседании 22 февраля планирует рассмотреть законы об интеграции новых российских субъектов в правовое поле России.

Вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев сообщил, что Совет Федерации перенесет заседание с 1 марта на 22 февраля для рассмотрения изменений в бюджетное и налоговое законодательство. По его словам, соответствующее решение связано с необходимостью до конца февраля рассмотреть два важных закона. Ожидается, что Госдума, «учитывая их особое социальное значение», примет закон к указанному сроку.